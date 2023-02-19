Прокуратура поставила на вид "Архангельскавтодору" за состояние моста через Вонгуду

Онежский городской суд согласился с доводами Онежского межрайонного прокурора и обязал ГКУ АО «Архангельскавтодор» обеспечить надлежащее эксплуатационное состояние моста через реку Вонгуда в границах с. Порог Онежского района, посредством выполнения работ по переустройству моста.

Установлено, что эксплуатационное состояние этого регионального моста не отвечает требованиям безопасности дорожного движения, проходимость моста снижена до 3,5 тонн, при этом мост является единственной круглогодичной транспортной переправой, обеспечивающий доставку тяжеловесной техникой топлива на котельную в с. Порог и вывоза твердых коммунальных отходов с нескольких контейнерных площадок.

Суд согласился с доводами прокурора о том, что запланированный учреждением срок ремонта моста – 2025 г., не отвечает требованиям разумности в условиях отсутствия иной альтернативной переправы, установив срок для исполнения судебного акта 1 год.

Решение суда не вступило в законную силу, однако ГКУ АО «Архангельскавтодор» уже скорректирован график работ на 2023г. и начаты работы по переустройству моста, для чего проведены закупочные процедуры на право выполнения соответствующих работ, определен победитель, готовится заключение контракта.