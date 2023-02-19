Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура поставила на вид "Архангельскавтодору" за состояние моста через Вонгуду

Онежский городской суд согласился с доводами Онежского межрайонного прокурора и обязал ГКУ АО «Архангельскавтодор» обеспечить надлежащее эксплуатационное состояние моста через реку Вонгуда в границах с. Порог Онежского района, посредством выполнения работ по переустройству  моста.

Установлено, что эксплуатационное состояние этого регионального моста не отвечает требованиям безопасности дорожного движения, проходимость моста снижена до 3,5 тонн, при этом мост является единственной круглогодичной транспортной переправой, обеспечивающий доставку тяжеловесной техникой топлива на котельную в с. Порог и вывоза твердых коммунальных отходов с нескольких контейнерных площадок.

Суд согласился с доводами прокурора о том, что запланированный учреждением срок ремонта моста – 2025 г., не отвечает требованиям разумности в условиях отсутствия иной альтернативной переправы, установив срок для исполнения судебного акта 1 год.

Решение суда не вступило в законную силу, однако ГКУ АО «Архангельскавтодор» уже скорректирован график работ на 2023г. и начаты работы по переустройству моста, для чего проведены закупочные процедуры на право выполнения соответствующих работ, определен победитель, готовится заключение контракта.   

 

03 май 11:45 | : Скандалы

Главные новости


Вселенная Баха. Концерт № 5
Ну здравствуй, шашлычный Первомай! Рецепты маринадов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (35)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20