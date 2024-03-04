Бывший замнач архангельского УФСИН начал подметать город

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 25.04.2024 в отношении бывшего заместителя начальника УФСИН России по Архангельской области, осужденного по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что он с 01.07.2014 по 25.10.2022, используя служебные полномочия, действуя в интересах своего знакомого – генерального директора фирмы, организовал в нарушение законодательства, регламентирующего порядок осуществления закупок для государственных нужд, и о защите конкуренции, проведение процедур по закупке товаров, материалов, услуг и оборудования для нужд пенитенциарных учреждений у подконтрольных и аффилированных к последнему организаций.

Таким способом было заключено не менее 51 государственного контракта на поставку товаров, оборудования, материалов, услуг по завышенным ценам, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и государства, причинение УФСИН России по Архангельской области ущерба в размере не менее 4,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и ОСБ УФСИН России по Архангельской области.

Гражданский иск управления удовлетворен на сумму причиненного ущерба.

Судом за содеянное осужденному назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства с лишением права занимать должности в системе УФСИН, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года.

В соответствии с позицией прокурора апелляционную жалобу защитника о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор – без изменения.