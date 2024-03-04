Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бывший замнач архангельского УФСИН начал подметать город

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 25.04.2024 в отношении бывшего заместителя начальника УФСИН России по Архангельской области, осужденного по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что он с 01.07.2014 по 25.10.2022, используя служебные полномочия, действуя в интересах своего знакомого – генерального директора фирмы, организовал в нарушение законодательства, регламентирующего порядок осуществления закупок для государственных нужд, и о защите конкуренции, проведение процедур по закупке товаров, материалов, услуг и оборудования для нужд пенитенциарных учреждений у подконтрольных и аффилированных к последнему организаций.

Таким способом было заключено не менее 51 государственного контракта на поставку товаров, оборудования, материалов, услуг по завышенным ценам, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и государства, причинение УФСИН России по Архангельской области ущерба в размере не менее 4,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и ОСБ УФСИН России по Архангельской области.

Гражданский иск управления удовлетворен на сумму причиненного ущерба.

Судом за содеянное осужденному назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства с лишением права занимать должности в системе УФСИН, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года.

В соответствии с позицией прокурора апелляционную жалобу защитника о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор – без изменения.

(фото с https://www.m24.ru) 

10 июль 10:21 | : Скандалы

Главные новости


Заклинание лесных охотников из Пинеги
Малые большие дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (129)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20