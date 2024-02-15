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В Архангельской области жилье для сирот нагло сдавалось в поднайм

Прокуратурой Вельского района проведена проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе которой выявлены нарушения прав двух сирот.

Установлено, что органами местного самоуправления городского поселения «Кулойское» Вельского муниципального района на протяжении более двух лет сдавалось в поднайм закрепленное за сиротами жилое помещение. 

На момент заключения с сиротами договора социального найма в квартире требовалось проведение ремонта. Несмотря на то, что недостатки в квартире образовались до передачи гражданам закрепленного за ними жилья, органами местного самоуправления ремонт не проведен.

В целях защиты прав сирот прокуратурой Вельского района главе городского поселения «Кулойское» Вельского муниципального района 28.12.2023 внесено представление, которое удовлетворено. 

Органами местного самоуправления жилищные права сирот восстановлены, в квартире проведен необходимый ремонт.

(фото с https://sovross.ru) 

19 февраль 11:12 | : Скандалы

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