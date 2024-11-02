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Под Архангельском люди пьют дождевую воду

Не моды ради, а не от хорошей жизни и чиновничьего разгильдяйства – колонки поставили за два километра от жилых домов.

Тридцать лет жители деревни Рикасиха проходят по 10 000 шагов, чтобы набрать питьевой воды. Северяне обращались к губернатору, властям округа и муниципалитета, но получали отписки, что денег нет. Год назад дозвонились на прямую линию, колонку установили, но рядом с пятиэтажками, где есть водоснабжение.

 Пенсионеры, инвалиды, дети и взрослые воду по-прежнему экономят: пьют дождевую или моются тухлой из ручья. За проведение центрального водоснабжения с собственников просят по 262 тысячи с дома. Сумма неподъемная, и люди продолжают идти на колонку в холод и мороз прямо по проезжей части. Это 40 минут в одну сторону и риск быть сбитым на дороге без тротуара.

 Народный фронт обратился в областную прокуратуру и требует дать жителям доступ к питьевой воде.

14 ноябрь 15:22 | : Скандалы

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