Под Архангельском люди пьют дождевую воду

Не моды ради, а не от хорошей жизни и чиновничьего разгильдяйства – колонки поставили за два километра от жилых домов.

Тридцать лет жители деревни Рикасиха проходят по 10 000 шагов, чтобы набрать питьевой воды. Северяне обращались к губернатору, властям округа и муниципалитета, но получали отписки, что денег нет. Год назад дозвонились на прямую линию, колонку установили, но рядом с пятиэтажками, где есть водоснабжение.



Пенсионеры, инвалиды, дети и взрослые воду по-прежнему экономят: пьют дождевую или моются тухлой из ручья. За проведение центрального водоснабжения с собственников просят по 262 тысячи с дома. Сумма неподъемная, и люди продолжают идти на колонку в холод и мороз прямо по проезжей части. Это 40 минут в одну сторону и риск быть сбитым на дороге без тротуара.



Народный фронт обратился в областную прокуратуру и требует дать жителям доступ к питьевой воде.