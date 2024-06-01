В дачном поселке под Архангельском автомобиль наехал на годовалого малыша

Приморской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту ДТП с участием годовалого ребенка, оставшегося без присмотра взрослых.

Установлено, что 25 июня 2024 года около 18 часов 40 минут в СНТ «Магистраль», расположенном в Приморском муниципальном округе, 40-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», двигаясь задним ходом, допустил наезд на находящегося на дороге годовалого мальчика.

В результате ДТП у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, открытый перелом свода и основания черепа, множественные ушибы и ссадины туловища.

В ходе проверки органами прокуратуры будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, условия проживания ребенка в семье, дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики.

Ход процессуальной проверки, проводимой органом внутренних дел по факту ДТП, межрайонной прокуратурой взят на контроль. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.