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В дачном поселке под Архангельском автомобиль наехал на годовалого малыша

Приморской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту ДТП с участием годовалого ребенка, оставшегося без присмотра взрослых.

Установлено, что 25 июня 2024 года около 18 часов 40 минут в СНТ «Магистраль», расположенном в Приморском муниципальном округе, 40-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», двигаясь задним ходом, допустил наезд на находящегося на дороге годовалого мальчика.

В результате ДТП у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, открытый перелом свода и основания черепа, множественные ушибы и ссадины туловища.

В ходе проверки органами прокуратуры будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, условия проживания ребенка в семье, дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики.

Ход процессуальной проверки, проводимой органом внутренних дел по факту ДТП, межрайонной прокуратурой взят на контроль. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

(фото с https://infopovod.ru) 

27 июнь 14:44 | : Происшествия

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