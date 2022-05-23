Благоустройство северодвинского сквера у "Звездочки" в надежных руках

Активисты центра поддержки и защиты граждан «За дело» Сергей Коротков и Вячеслав Данилов недовольны темпами благоустройства сквера за НТЦ «Звездочка». Ход работ на объекте оценили также министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев и глава Северодвинска Игорь Скубенко.
Вячеслав Данилов заметил: срок сдачи объекта – 1 сентября, но на сегодня выполнено едва ли 50 процентов. Работы получают множество негативных отзывов от ягринцев, вынужденных продолжительное время ходить по дорожкам со снятым асфальтом, а потом – по щебню.
— Несмотря на все трудности, сквер уже обретает очертания. Это место самое проходное и летом доставило много дискомфорта пешеходам. Из плюсов могу отметить, что в сквере стало светло, к этому вопросу нет замечаний. Но есть вопросы к подрядчику, почему старый асфальт был снят очень рано, а к асфальтированию приступили позже, — сказал активист центра «За дело» Вячеслав Данилов.
— У себя на производстве я тоже имею дело с различными видами работ. Перерывов быть не должно: завершается один технологический процесс и тут же должен начинаться другой. Людям важно, чтобы 1 сентября дети пошли в школу по ровным дорожкам, - поддерживает коллегу Сергей Коротков.
Главный инженер подрядной организации Андрей Богданов объяснил сложившуюся ситуацию подорожанием материалов в общей сложности на 8 миллионов рублей. Часть времени ушло на обоснование увеличения стоимости контракта и проработку порядка, по которому, подрядчик сможет получить недостающие средства.
Глава города заявил, что это не все причины срыва сроков. Подрядчик поздно вышел на объект: в июне, хотя контракт был пописан вначале февраля. Игорь Скубенко добавил, что к качеству работ внимание – самое пристальное. Все замечания фиксируются специалистами стройконтроля по отдельному контракту. Уточненный срок сдачи работ – 20 сентября.
— Благоустройство данного сквера важный объект не только для муниципалитета, но и для правительства региона. Поэтому к нему повышенное внимание. Сегодня подрядчик заверил, что до 20 сентября работы завершит, будем контролировать, — сказал Дмитрий Поташев.
Напомним, благоустройство большой зелёной территории между улицами Мира и Дзержинского за НТЦ «Звёздочка» ведется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Изначально стоимость работ составила более 60,3 миллиона рублей. Основная часть средств для реализации данного проекта – более 48 миллионов рублей – поступила из федерального и регионального бюджетов.