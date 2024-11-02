Стена чиновничьего кабинета в Архангельске упала на голову сотрудника

11 ноября 2024 года при производстве работ по демонтажу стен в кабинете на цокольном этаже административного здания в областном центре на 63-летнего работника организации обрушилась кирпичная перегородка. Пострадавшего госпитализировали в больницу, полученные им травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.