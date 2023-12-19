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В Устьянском районе рабочий серьезно пострадал на распиловке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего индивидуального предпринимателя из Устьянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что 12 декабря 2023 года на территории деревообрабатывающего предприятия в одной из деревень Устьянского района при выполнении работ по распиловке древесины на станке произошел выброс остатков доски обратно по проекции вдоль рабочего стола. В результате допущенного нарушения правил охраны труда 50-летнему станочнику причинена травма, повлекшая тяжкий вред здоровью. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему была оказана неотложная медицинская помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

18 январь 11:09 | : Происшествия

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