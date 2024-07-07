Рабочий из Онеги переломал ноги на конвейере по деревообработке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), по факту падения с высоты работника коммерческого предприятия.

Следствием установлено, что незаконно допущенный к самостоятельной работе на высоте 45-летний мужчина, который не прошел стажировку на предприятии, 11 апреля 2024 года, осуществляя работы на высоте без использования соответствующих страховочных систем и контроля со стороны ответственных лиц предприятия, упал с площадки конвейера для деревообработки, получив переломы ноги, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онега Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.