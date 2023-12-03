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Прокуратура Архангельска собирается покарать виновных в ужасной уборке улиц

 Прокуратура г. Архангельска совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Архангельску проведена проверка содержания городской улично-дорожной сети в зимний период.

Проверка показала, что на пересечениях улиц образованы снежные валы, а возле остановок общественного транспорта скопление рыхлого, талого снега выше нормативных значений. 

          В этой связи прокуратурой города в отношении заместителя главы ГО «Город Архангельск» по инфраструктурному развитию 20.12.2023 возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (нарушение требований по содержанию автодорог).

          В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности АО «Мезенское дорожное управление». Ранее и.о. директора общества прокуратурой г. Архангельска предостерегался о недопустимости нарушения закона в сфере содержания дорог.

(фото с https://arhangel.online) 

21 декабрь 15:58 | : Скандалы

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