Прокуратура Архангельска собирается покарать виновных в ужасной уборке улиц

Прокуратура г. Архангельска совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Архангельску проведена проверка содержания городской улично-дорожной сети в зимний период.

Проверка показала, что на пересечениях улиц образованы снежные валы, а возле остановок общественного транспорта скопление рыхлого, талого снега выше нормативных значений.

В этой связи прокуратурой города в отношении заместителя главы ГО «Город Архангельск» по инфраструктурному развитию 20.12.2023 возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (нарушение требований по содержанию автодорог).

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности АО «Мезенское дорожное управление». Ранее и.о. директора общества прокуратурой г. Архангельска предостерегался о недопустимости нарушения закона в сфере содержания дорог.