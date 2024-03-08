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Столкновение автобуса "Рико" со столбом заинтересовало прокуратуру

Органами прокуратуры организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса муниципального маршрута № 63 г. Архангельска.

По предварительным данным 12.03.2024 в утреннее время на участке Маймаксанского шоссе водитель автобуса, выбрав ненадлежащий скоростной режим, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению ООО «Рико» требований законодательства о пассажирских перевозках автомобильным транспортом, администрацией ГО «Город Архангельск» – об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, безопасности дорожного движения.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

 

12 март 14:07 | : Происшествия

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