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В Архангельске осудили нарушителя госграницы

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 29-летнего гражданина Белоруссии в совершении незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательном Российской Федерации (ч. 2 ст. 322 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый, являясь депортированным лицом, пребывание которого в Российской Федерации в связи с наличием судимости признано нежелательным на срок до момента ее погашения, а также в отношении которого компонентными государственными органами принято решение о запрете въезда в Российскую Федерацию, в июне 2023 года после получения нового национального паспорта, находясь на территории Республики Беларусь решил следовать автомобильным транспортом в город Москву с целью трудоустройства.

После этого 11.01.2024 осужденный, осознавая, что въезд в Российскую Федерацию для него запрещен, в качестве пассажира автобуса, следовавшего сообщением «Минск – Борисов – Москва» из Республики Беларусь въехал на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Красная Горка Смоленской области, тем самым незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации.

Приговором суда мужчине назначено наказание 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

Уголовное дело расследовано пограничным управлением ФСБ России по Западному Арктическому району.

01 ноябрь 16:03 | : Скандалы

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