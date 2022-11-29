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После эпидемии ковида в России стал процветать харассмент

После ковида женщины стали чаще сталкиваться с харассментом на работе со стороны сослуживцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны с опытом работы.

 Россиян, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, — 5%, со стороны коллег — 7%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 8%, со стороны сослуживцев — 11%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 3 и 4% соответственно.

 2,5 года назад, в разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки, харассмента в трудовых коллективах было меньше. Так, среди женщин в 2020 году о неподобающем поведении сослуживцев рассказывали 7%, а сегодня — 11%. Если 2,5 года назад формальные процедуры предотвращения и расследования случаев харассмента действовали в 7% компаний, то сегодня — в 4% предприятий и организаций.

(фото с https://rusmk.ru/news/society/protection-of-rights/

20 январь 07:32 | : Скандалы

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