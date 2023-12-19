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15% архангелогородцев находятся под психологическим давлением семьи

15% архангелогородцев приходилось испытывать психологическое давление со стороны родных и близких по поводу работы и карьеры: «Хочу переехать в другой город, мама боится остаться без помощи, поэтому обижается и злится»; «Текущий график работы не устраивает членов семьи»; «Я понимала, что нужно увольняться, а родные давили, чтобы я продолжала работать»; «Мужа не устраивает размер моей зарплаты».

Чаще всего с подобного рода «прессингом» сталкиваются те, кто моложе (24% среди опрошенных до 34 лет против 13% среди респондентов старше 45 лет). Реже всего о попытках родных повлиять на решения относительно работы и карьеры рассказывали северяне с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц (12%).

 В ситуации, когда родственники пытаются навязывать карьерные решения, большинству все же удается поступить по-своему (61%). На поводу у близких идут 8%. Каждый четвертый стремится прийти к компромиссному варианту (26%).

 Согласно опросу представителей компаний, ситуации, когда сотрудники увольняются под давлением семьи, не так уж и редки: каждый третий работодатель иногда сталкивается с подобным обоснованием решения покинуть компанию, каждый двадцатый назвал такие случаи частыми.

(фото с https://muzoktcrb.ru

05 март 07:43 | : Будни

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