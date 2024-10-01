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В Архангельской области всплыл подложный договор по купле-продаже авто

Прокуратура Шенкурского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении жительницы города Шенкурска, обвиняемой по ч. 5 ст. 327 УК РФ (умышленное использование заведомо подложного документа).

Установлено, что обвиняемая с 10 января по 22 мая текущего года, находясь у себя дома, зная требование закона о 10-дневном сроке постановки приобретенного транспортного средства на учет, умышленно с целью ухода от административной ответственности расписалась за продавца в договоре купли-продажи своего автомобиля, указав недостоверную дату сделки – вместо 20.12.2023 – 22.05.2024.

Понимая, что договор купли-продажи является поддельным, обвиняемая предъявила его под видом подлинного сотруднику госавтоинспекции в ходе плановой проверки остановленного транспортного средства.

Факт подделки документа обнаружен, поскольку предыдущий владелец снял автомобиль с регистрационного учета в декабре прошлого года.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

24 октябрь 10:36 | : Скандалы

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