В Котласе приобретатель авто подделал документы купли-продажи

Ночью 10 января на улице Меленьтева в Котласе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «ВАЗ-2115», за рулем которого находился 21-летний житель Великого Устюга. Молодой человек предъявил сотрудникам договор купли-продажи транспортного средства. Однако его подлинность вызвала у стражей порядка сомнения.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что мужчина приобрел автомобиль еще в апреле 2023 года, однако не стал ставить его на учет в установленном порядке. Вместо этого он собственноручно изготовил несколько договоров купли-продажи, поставил подписи за продавца и изменил дату подписания документа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (Использование заведомо подложного документа). Санкция статьи предусматривает крупный штраф или арест на срок до шести месяцев.

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