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Архангелогородка обманула многодетную мать на 1 300 000 рублей

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней женщины, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что потерпевшая в 2019 году с целью улучшения жилищных условий своей семьи обратилась к обвиняемой, которая сообщила, что желает продать принадлежащую ей квартиру в г. Архангельске, фактически не намереваясь её продавать. Расположив к себе доверие пострадавшей, мошенница убедила её в том, что подпишет договор купли-продажи после выплаты ею всей стоимости квартиры по кредитному договору.

Женщина, уверенная в истинности намерений обвиняемой, перечислила аферистке свои сбережения, а также в течение двух лет выплачивала ежемесячные платежи по кредитному договору за данную квартиру, всего отдав мошеннице свыше 1 300 000 рублей.

В дальнейшем под различными надуманными предлогами обвиняемая уклонялась от встреч с потерпевшей и подписания договора купли-продажи, распоряжаясь похищенными деньгами в личных целях, а впоследствии отказалась продавать квартиру. 

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание на срок до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.

(фото с https://dzen.ru) 

04 апрель 09:29 | : Происшествия

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