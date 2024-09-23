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Власть Онежского района раздавала участки земли на берегу моря от вольного

Онежской межрайонной прокуратурой Архангельской области проведена проверка исполнения земельного законодательства при предоставлении гражданам земельных участков.

Установлено, что администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» вопреки требованиям закона троим жителям региона на бесконкурентной основе в отсутствие соответствующего решения общего собрания членов садово-огороднического некоммерческого товарищества путем перераспределения предоставлены земельные участки, расположенные на побережье Белого моря.

С целью устранения выявленных нарушений межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о признании недействительными постановлений главы муниципального образования «Онежский муниципальный район» об утверждении схем расположения земельных участков, а также межевых планов и соглашений о перераспределении земель.

Решением Онежского городского суда, оставленным в силе определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

          Исполнение решения находится на контроле межрайонного прокурора.

(фото с https://www.drive2.ru) 

16 октябрь 15:04 | : Скандалы

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