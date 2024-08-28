Лютый новодвинец щипал и бил по лицу пожилую маму

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 33-летнего местного жителя виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Суд установил, что в дневное время 12 июня 2024 года ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта со своей матерью с целью причинения последней физической боли с силой ущипнул ее обеими руками за плечо, в результате чего потерпевшая испытала физическую боль.

Также 13 июля 2024 года при аналогичных обстоятельствах осужденный в ходе ссоры нанес своей престарелой матери удар кулаком в область лица, чем причинил ей физическую боль.

Вину в совершении преступлений подсудимый признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, в судебном заседании принес извинения потерпевшей.

По совокупности преступлений злоумышленнику назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.