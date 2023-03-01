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Молодой рецидивист из Плесецка идет под суд за избиение подростка

Прокурором Плесецкого района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 19 – летнего жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия), уголовная ответственность по которой, введена Федеральным законом от 28.06.2022 №203-ФЗ «О внесении изменений в статью 116.1 УК РФ и статью 20 УПК РФ».

Установлено, что обвиняемый, имеющий судимость за совершение грабежа ювелирных изделий и денежных средств, 30.01.2023 находясь в гостях в квартире своего несовершеннолетнего знакомого в пос. Плесецк,  в ходе ссоры ударил подростка несколько раз, причинив физическую боль и телесные повреждения.  

Обвиняемый полностью признал свою вину. 

Уголовное дело будет направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения по существу. 

(фото с https://readovka67.ru/news/)    

 

 

29 март 09:04 | : Происшествия

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