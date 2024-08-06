Суд восстановил права няндомского сироты на отдельное жилье

Прокурор Няндомского района Архангельской области в судебном порядке обязал отдел опеки и попечительства администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области повторно рассмотреть заявление гражданина о включении его в список детей-сирот и лиц из их числа для обеспечения жилым помещением на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области.

По результатам проведенной проверки по обращению гражданина, установлено, что ему необоснованно отказано во включении в данный список в связи с наличием у него в долевой собственности иного жилого помещения. При этом такие обстоятельства как невозможность проживания в одной квартире с матерью, лишенной в отношении него родительских прав, а также несоблюдение установленной законодательством нормы жилой площади на одного человека ответчиками оставлены без внимания.

Признав решение органа местного самоуправления незаконным, нарушающим жилищные права сироты, Няндомский районный суд Архангельской области по иску прокурора обязал отдел опеки и попечительства повторно рассмотреть заявление гражданина о включении его в список детей-сирот и лиц из их числа для обеспечения жилым помещением.

Не согласившись с судебным актом, ответчик – отдел опеки и попечительства воспользовался правом на его обжалование, указав, что пропущен срок обращения в суд с указанным заявлением, факт невозможности вселения сироты в жилое помещение не доказан.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.