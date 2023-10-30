В Няндоме нарушили права жителей аварийного дома

Прокуратура Няндомского района провела проверку по обращению гражданина о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что он и члены его семьи являются собственниками жилого помещения, расположенного в аварийном многоквартирном жилом доме.

Распоряжением главы Няндомского муниципального района в 2022 году принято решение об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд. Однако в выплате выкупной цены за него заявителю отказано ввиду отсутствия денежных средств.

В этой связи прокурором главе муниципального округа внесено представление об устранении нарушений закона, которое отклонено, в связи с чем принято решение о дальнейшем восстановлении нарушенных прав граждан в судебном порядке.

Решением Няндомского районного суда удовлетворены требования прокурора о взыскании с Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области выкупной цены за изымаемое жилое помещение в размере 611 297 рублей и признании права муниципальной собственности на жилое помещение только после выплаты указанных денежных средств.

Решение не вступило в законную силу.