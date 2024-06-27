Котласская горбольница зажала своим сотрудникам социальную выплату

Котласской межрайонной прокуратурой в ходе проверки по обращению медицинского работника о неполучении специальной социальной выплаты в деятельности ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница» выявлены нарушения закона.

Действующим законодательством установлен перечень категорий медицинских работников, которым с 01.01.2023 осуществляется специальная социальная выплата.

К числу медицинских работников установленной категории (средний медицинский персонал, работающий с врачами, осуществляющими прием населения по закрепленным участкам, а также оказывающий первичную медико-санитарную помощь по поводу заболеваний или с профилактической целью) отнесена заявитель, но она не включена больницей в соответствующий реестр работников.

В этой связи прокуратурой в суд направлено заявление об обязании ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница» произвести заявителю специальную социальную выплату.

Котласским городским судом исковые требования межрайонной прокуратуры удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле прокурора.