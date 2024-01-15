Котласские медработники добились через суд социальных выплат

Апелляционными определениями судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда оставлены без изменения решения Котласского городского суда Архангельской области, удовлетворившего исковые требования Котласской межрайонной прокуратуры о предоставлении специальной социальной выплаты медицинским работникам ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница».

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры о нарушении работодателем действующего законодательства, выразившегося в невключении в реестр 14 медицинских работников, имеющих право на получение специальной выплаты, на общую сумму более 600 тысяч рублей, отклонив доводы апелляционной жалобы отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и НАО.

В настоящее время трудовые права работников восстановлены, путем включения их в соответствующий реестр, а также выплат причитающихся денежных средств.