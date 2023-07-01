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Котласских медработников больницы Св. Луки обижали деньгами

Котласской межрайонной прокуратурой в ходе проверки обращений медицинских работников ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. Св. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» выявлены нарушения, выразившиеся в невыплате специальной социальной выплаты отдельным сотрудникам указанного учреждения здравоохранения, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 № 2568.

В целях восстановления нарушенных прав Котласской межрайонной прокуратурой предъявлено 14 соответствующих исков, из числа которых рассмотрено и удовлетворено – 4, остальные находятся на рассмотрении. 

 

07 сентябрь 12:34 | : Скандалы

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