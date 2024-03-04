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В Котласской горбольнице увольняемых обижали окончательным расчетом

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница», в ходе которой выявлены нарушения, в том числе в сфере охраны труда.

Так, шести работникам медучреждения своевременно не выплачены окончательный расчет при увольнении, а также денежная компенсация за нарушенные сроки выплаты окончательного расчета при увольнении.

Руководителю больницы внесено представление, которое удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  Главный бухгалтер учреждения привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), назначено наказание в виде административного штрафа.

В настоящее время права работников учреждения восстановлены, им выплачена денежная компенсация за нарушенные сроки перечисления окончательного расчета при увольнении. 

      

10 июль 12:58 | : Скандалы

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