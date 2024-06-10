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Прокуратура поставила на вид властям Архангельска состояние автодороги в центре

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по обращению местного жителя о нарушении законодательства о безопасности дорожного движения в период выполнения работ по благоустройству территории на площади Профсоюзов.

Установлено, что на участке автодороги по Набережной Северной Двины от улицы Розы Люксембург до улицы Иоанна Кронштадского в г. Архангельске имеется повреждения дорожного покрытия, отсутствуют предупреждающие и ограничивающие дорожные знаки, разметка.

По представлению прокуратуры г. Архангельска администрацией ГО «Город Архангельск» дефекты дорожного покрытия устранены, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, предусмотренные проектом организации дорожного движения.

По возбужденному прокуратурой г. Архангельска делу об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог) виновное должностное лицо организации-подрядчика привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

13 август 10:36 | : Скандалы

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