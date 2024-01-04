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Каргопольский бизнесмен выплатит работникам зарплату по суду

Прокуратура Каргопольского района провела проверку по информации Управления федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о выплате индивидуальным предпринимателем заработной платы работникам менее минимального размера оплаты труда.

Установлено, что с января 2023 года выплата девяти работникам данного индивидуального предпринимателя заработной платы за полностью отработанную норму рабочего времени произведена без учета минимального размера оплаты труда.

В этой связи прокурором в защиту интересов работников в суд направлено 9 исковых заявлений о взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы на общую сумму 496 000 рублей, каждое из которых удовлетворено.

Решения суда в законную силу не вступили.

03 июль 15:57 | : Скандалы

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