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В Плесецком округе коммерческая фирма обижала сотрудников деньгами

Прокуратура Плесецкого района провела проверку соблюдения трудового законодательства в коммерческой организации.

Установлено, что за 2023 год выплата работнику организации заработной платы за полностью отработанную норму рабочего времени произведена без учета минимального размера оплаты труда, установленного на 2023 год. Кроме того, работники не извещались работодателем в письменной форме о составных частях заработной платы за отработанный период. В трудовых договорах отсутствовали обязательные для включения условия о работе в местностях с особыми климатическими условиями, а также об их социальном страховании.

В этой связи прокурором генеральному директору общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, требования которого удовлетворены.

Работнику за период с января по ноябрь 2023 года произведен перерасчет заработной платы. Утверждена форма расчетного листа. С другими  работниками заключены дополнительные соглашения. 

Также прокурором опротестован несоответствующий действующему законодательству локальный акт работодателя, регламентирующий внутренний трудовой распорядок в организации и оплату труда.

В результате прокурорского вмешательства  трудовые прав работников организации восстановлены.

(фото с https://newsland.com) 

22 март 11:04 | : Скандалы

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