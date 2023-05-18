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В Котласе "Ростелекому" придется восстанавливать вырубленный лес

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о лесопользовании.

 Установлено, что арендатор лесного участка на территории Котласского лесничества ПАО «Ростелеком» в нарушение условий договора не исполнил обязательства по лесовосстановлению после окончания работ по прокладке кабеля, сопряженных с вырубкой лесной растительности.

Неисполнение лесовосстановительных работ арендатором нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, интерес государства по восстановлению лесного фонда и сохранению биологического разнообразия.

По фактам выявленных нарушений арендатору внесено представление, которое признано необоснованным.

В целях устранения нарушений лесного законодательства межрайонным прокурором в Ломоносовский районный суд г. Архангельска предъявлен иск об обязании ПАО «Ростелеком» выполнить обязательства по договору.

Решением суда иск прокурора удовлетворен, на ответчика возложена обязанность в срок до июня 2024 обеспечить выполнение работ по лесовосстановлению или разведению в границах территории Котласского лесничества на площади 2,9 Га, равной площади вырубленных насаждений.

10 июль 10:53 | : Скандалы

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