"Ростелеком" нанес урон лесному фонду Поморья при прокладке кабеля

Котласской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства о лесопользовании установлено, что арендатор лесного участка на территории Котласского лесничества ПАО «Ростелеком» в нарушение условий договора не исполнил обязательства по лесовосстановлению после окончания работ по прокладке кабеля, сопряженных с вырубкой лесной растительности.

Неисполнение лесовосстановительных работ арендатором нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, интерес государства по восстановлению лесного фонда и сохранению биологического разнообразия.

По фактам выявленных нарушений арендатору внесено представление, которое признано необоснованным.

В целях устранения нарушений лесного законодательства прокурором в Ломоносовский районный суд г. Архангельска предъявлен иск об обязании ПАО «Ростелеком» выполнить работы по лесовосстановлению, который удовлетворен.

В срок до июня 2024 организация обязана провести данные работы.

Решение суда не вступило в законную силу.