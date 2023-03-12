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Прокуратура Пинежского района обязала власть ликвидировать свалку мусора в лесу

Прокуратурой Пинежского района в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, охраны лесов установлен факт незаконного складирования на землях лесного фонда отходов потребления.

На территории Лавельского участкового лесничества Сурского лесничества на земельном участке свободном от леса обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов площадью более одного гектара.

В нарушение требований законодательства мер к ликвидации свалки уполномоченным органом власти не принято.

В этой связи прокурором в Северодвинский городской суд направлено заявление об обязании территориального органа   Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – Управление лесничествами очистить земли лесного фонда от несанкционированных отходов.

 

13 апрель 11:55 | : Скандалы

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