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Бесчестный коммерсант из Северодвинска обломался на честном госслужащем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение директору коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области. 

По предварительным данным, в мае 2024 года обвиняемый обратился к должностному лицу администрации Северодвинска с предложением за вознаграждение в сумме 1 миллион 600 тысяч рублей инициировать проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и за согласование проектной документации к двум объектам. 5 июня 2024 года взяткодатель лично передал 300 тысяч рублей должностному лицу, участвовавшему в проводимом сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области оперативно-разыскном мероприятии, после чего был задержан.

Как стало известно редакции из собственных источников, честным чиновником является первый заместитель главы Северодвинска Евгений Попов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски. В ходе допроса подследственный признал свою вину.

Следствие ведет следственный отдел по городу Северодвинску Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

11 июнь 09:01 | : Скандалы

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