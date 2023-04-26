Северодвинскому депутату предъявлено обвинение во взяточничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении депутата одного из представительных органов местного самоуправления Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере) и в отношении индивидуального предпринимателя по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере).

Речь идет о Николае Трухине, заместителе председателя Горсовета Северодвинска, о задержании которого мы сообщали ранее .

По версии следствия, депутат представительного органа местного самоуправления Архангельской области с января по март 2022 года вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем, которому предложил за общее покровительство в победе на аукционе по заключению муниципального контракта по выполнению работ по содержанию территорий общего пользования передать ему взятку в размере 5 процентов от цены заключенного муниципального контракта. В итоге депутат получил не менее 430 тысяч рублей в качестве взятки.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски. Изъята документация, имеющая значение для дела.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.