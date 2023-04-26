Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинскому депутату предъявлено обвинение во взяточничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении депутата одного из представительных органов местного самоуправления Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере) и в отношении индивидуального предпринимателя по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере).

Речь идет о Николае Трухине, заместителе председателя Горсовета Северодвинска, о задержании которого мы сообщали ранее.

 По версии следствия, депутат представительного органа местного самоуправления Архангельской области с января по март 2022 года вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем, которому предложил за общее покровительство в победе на аукционе по заключению муниципального контракта по выполнению работ по содержанию территорий общего пользования передать ему взятку в размере 5 процентов от цены заключенного муниципального контракта. В итоге депутат получил не менее 430 тысяч рублей в качестве взятки.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области. 

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски. Изъята документация, имеющая значение для дела.

 Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

29 май 10:16 | : Скандалы

Главные новости


Со спортом на «ты». Депутаты АрхГорДумы за неделю
Национальный вопрос (картинки московского детства)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (312)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20