Архангельский коммерсант подозревается в подкупе страховых компаний

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконная передача коммерческого подкупа в крупном размере).

Следствием установлено, что подозреваемый, основным видом деятельности которого является установление рыночной или оценочной стоимости, обратился к руководителю одной из страховых компаний с предложением за денежное вознаграждение бездействовать в рамках судебных заседаний по гражданским делам, по которым он выступает представителем истцов, не заявлять ходатайств на проведение трасологических экспертиз, на снижение исковых требований, с целью их удовлетворения по максимальным суммам и последующего взыскания. В 2023- 2024 годах он несколько раз передавал коммерческий подкуп в виде денег в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел следственный Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.