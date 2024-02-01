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Фальшивые больничные обошлись архангелогордке приговором суда

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 49-летнюю жительницу областного центра виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), и одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Как установлено судом, злоумышленница, не желая выполнять свои трудовые обязанности сборщика цеха по производству шпона и фанеры в АО «Архангельский фанерный завод» ввиду употребления накануне спиртных напитков, опасаясь увольнения за прогулы, желая сохранить свое рабочее место и получить за прогулы пособие в виде денежных средств,  в мае 2022 года через сеть «Интернет» подыскала коммерческую медицинскую организацию  и договорилась о незаконном оформлении листков временной нетрудоспособности без посещения лечебного учреждения за денежные средства в виде коммерческого подкупа  в сумме 32 тыс. рублей для врача, которые перечислила на обозначенный расчетный счет.

Заведомо поддельные листы временной нетрудоспособности она хранила в памяти мобильного телефона и в личном кабинете на портале государственных услуг, а затем использовала их для получения пособия по временной нетрудоспособности.

Электронные документы были загружены в федеральную государственную информационную систему Фонда социального страхования, в связи с чем осужденной начислены и выданы пособия по временной нетрудоспособности в общем размере свыше 20 тыс. рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

В судебном заседании осужденная полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась, а также возместила причиненный преступлениями ущерб. 

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей. 

(фото с https://domrebenka07.ru) 

06 июнь 10:09 | : Скандалы

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