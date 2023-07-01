Жительница Архангельска прикрыла собственное пьянство фиктивным больничным

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы областного центра, обвиняемой по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей), ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По версии следствия обвиняемая, не желая выполнять свои трудовые обязанности сборщика цеха по производству шпона и фанеры в АО «Архангельский фанерный завод» ввиду употребления накануне спиртных напитков, опасаясь увольнения за прогулы, желая сохранить свое рабочее место и получить за прогулы пособие в виде денежных средств, в мае 2022 года через сеть «Интернет» подыскала коммерческую медицинскую организацию и договорилась о незаконном оформлении листков временной нетрудоспособности без посещения лечебного учреждения за денежные средства в виде коммерческого подкупа в сумме 32 тыс. рублей для врача, которые перечислила на обозначенный расчетный счет.

Заведомо поддельные листы временной нетрудоспособности хранила в памяти мобильного телефона и в личном кабинете на портале государственных услуг, а затем использовала их для получения пособия по временной нетрудоспособности.

Электронные документы были загружены в федеральную государственную информационную систему Фонда социального страхования, в связи с чем обвиняемой начислены и выданы пособия по временной нетрудоспособности в общем размере свыше 20 тыс. рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Обвиняемая вину признала в полном объеме, активно способствовала расследованию преступлений, дала явку с повинной.

Уголовное дело будет направлено в Исакогорский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.