В Северодвинске оглашен приговор виновнику смертельного ДТП

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 51-летнего жителя г. Северодвинска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, то есть в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем по проезжей части улицы Трухинова, допустил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному около дома № 10.
В результате вышеуказанных неосторожных действий пешеход от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.
Мужчина вину в совершенном преступлении признал полностью.
Несмотря на добровольное перечисление потерпевшему денежной компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей, позиции потерпевшего о необходимости назначения виновному условного осуждения, приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы, которое на основании ч. 2 ст. 531 УК РФ заменено принудительными работами на срок 1 год 10 месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработной платы ежемесячно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.
Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевшего, связанные с компенсацией морального вреда, на сумму 200 000 рублей. В целях обеспечения исполнения гражданского иска судом наложен арест на автомобиль виновного.
Приговор суда в законную силу не вступил.