В Архангельске велосипедист рискует сесть на 2 года за наезд на пешехода

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по ч.1 ст. 268 УК РФ (нарушение участником дорожного движения правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что 08.09.2022 обвиняемый, управляя электровелосипедом, пересекал нерегулируемый пешеходный переход на перекрестке проезжих частей улиц Федора Абрамова и Прокопия Галушина в г. Архангельске. Мужчина не учел дорожную обстановку и условия, обеспечивающие возможность контроля за движением своего транспортного средства, своевременных мер к снижению скорости управляемого им велосипеда не предпринял, выехал на противоположный тротуар, где допустил наезд на пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшему причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой суд Ломоносовского судебного района г. Архангельска.

За совершение такого преступления уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.