Виновник ДТП с погибшей женщиной в Архангельске получил 2 года принудработ

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным жителя районного центра по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение при управлении автомобилем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека).

Установлено, что виновник аварии грубо нарушил правила дорожного движения, что привело к смерти пешехода. Авария произошла 03.07.2021 около 15 час. на перекрестке улиц Тимме – Воскресенская, в результате столкновения автомобиля скорой помощи, двигающегося с включенным проблесковым маячком и звуковыми сигналами и не предоставившего ему преимущества автомобиля марки «Нива-Шевроле» под управлением осужденного. Автомобиль виновного отбросило на тротуар, где стояла женщина, от полученных после удара травм через непродолжительное время она скончалась.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.