Кишкина, укравшая деньги со строительства Коношского СИЗО, отделалась условкой

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 29.10.2021 в отношении 46-летней жительницы Коношского района, главы ООО «Адамант» Любови Кишкиной, признанной виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Судом установлено, что с 29.12.2016 по 26.09.2017 виновная, возглавляя юридическое лицо, являющееся исполнителем по государственному контракту, заключенному 29.12.2016 с УМВД России по Архангельской области на строительство комплекса зданий изолятора временного содержания ОМВД России по Коношскому району с административными помещениями, используя свое служебное положение, предоставила заказчику фиктивные документы на приобретение светодиодных светильников по завышенным ценам.

На основании этих документов были перечислены денежные средства в сумме около 2 млн рублей, тогда как фактические затраты на них составили 500 тыс. рублей. Похищенными денежными средствами осужденная распорядилась по своему усмотрению, причинив ущерб ведомству на сумму около 1,4 млн рублей.

Заявленный по делу иск на сумму похищенных осужденной денежных средств судом удовлетворен.

Судом апелляционной инстанции осужденной определено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с установлением ограничений, доводы стороны зашиты о невиновности оставлены без удовлетворения.