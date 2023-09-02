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Чиновница из Няндомского района запуталась в нитях коррупции

Прокурором Няндомского района утверждено обвинительное заключение  по уголовному делу в отношении руководителя муниципального учреждения.  Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 3 ст. 160 (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемая, руководствуясь корыстными побуждениями, в период с марта 2019 года по октябрь 2022 года, с использованием служебного положения, фиктивно трудоустроила в учреждение трёх человек, затем, с целью придания видимости их работы, переводила их на иные должности в учреждении, вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени, а причитающуюся им заработную плату тратила на свои нужды, тем самым совершив хищение денежных средств на общую сумму более 1 700 000 рублей,  причинив ущерб местному бюджету.

Она же в декабре 2022 года похитила приобретенный учреждением ноутбук, обратив его в свою пользу, а с целью сокрытия содеянного поместила в свой рабочий кабинет другой неисправный и бывший в употреблении компьютер. В последующем, используя полномочия члена комиссии по инвентаризации, обвиняемая скрывала факт хищения техники.

Также в период с марта 2019 года по октябрь 2022 года обвиняемая искусственно завышала показатели эффективности работы сотрудников при определении и назначении им премии для того, чтобы излишне выплаченные денежные средства работники передавали ей, а она тратила их на свои нужды и нужды учреждения.

Ущерб обвиняемой не возмещен, на ее транспортное средство наложен арест.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу. 

За совершенные преступления обвиняемой может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет.

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25 сентябрь 14:15 | : Скандалы

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