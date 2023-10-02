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В Архангельской области грядет серьезный ремонт очистных сооружений

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство канализационных очистных сооружений в поселке Березник Архангельской области. Региональная экспертная организация использует ЕЦПЭ.

             Очистные сооружения водопровода и канализации являются неотъемлемой частью инженерной инфраструктуры любого населенного пункта. Канализационные очистные сооружения в поселке Березник были построены в 1938 году и сейчас уже не используются по своему функциональному назначению, так как находятся в аварийном состоянии.

             По проекту реконструкции на объекте будет возведено два новых коридора очистных сооружений, которые задействованы в процессе механической и биологической очистки сточных вод. Это поможет увеличить общую производительность. Кроме того, будут отремонтированы и иловые карты.

             Застройщик – Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области.

             Проектировщик – ООО «ГЕОКАД», ООО «Проектная инжиниринговая компания «Базис».

 (фото с http://зачистка-резервуаров.рф

 

14 ноябрь 12:28 | : Экономика

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