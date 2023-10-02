В Архангельской области грядет серьезный ремонт очистных сооружений

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство канализационных очистных сооружений в поселке Березник Архангельской области. Региональная экспертная организация использует ЕЦПЭ.

Очистные сооружения водопровода и канализации являются неотъемлемой частью инженерной инфраструктуры любого населенного пункта. Канализационные очистные сооружения в поселке Березник были построены в 1938 году и сейчас уже не используются по своему функциональному назначению, так как находятся в аварийном состоянии.

По проекту реконструкции на объекте будет возведено два новых коридора очистных сооружений, которые задействованы в процессе механической и биологической очистки сточных вод. Это поможет увеличить общую производительность. Кроме того, будут отремонтированы и иловые карты.

Застройщик – Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской области.

Проектировщик – ООО «ГЕОКАД», ООО «Проектная инжиниринговая компания «Базис».

(фото с http://зачистка-резервуаров.рф)