Областной бюджет выделил деньги на капремонт ДК в поселке Березник

На капитальный ремонт ДК Первомайский в поселке Березник Виноградовского округа из областного бюджета выделено 5,8 млн руб. Ремонт учреждений культуры является важнейшим приоритетом Народной партии «Единой России».

Вместе с софинансированием округа на первый этап капитального ремонта предусмотрено 7,7 млн рублей.

Как сообщили в администрации округа, аукцион будет объявлен на следующей неделе.

В рамках первого этапа планируется провести замену кровельного покрытия из асбестоцементных листов на профлист, обрешётку, ремонт чердачного перекрытия с утеплением, укрепление стен, замену всех окон на пластиковые, установкау пластикового септика.

Все остальные работы вошли во второй этап проведения капитального ремонта, запланированного ориентировочно на 2024 год.