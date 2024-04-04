Гвозди бы делать из этих людей. Жители Березника пьют воду со стронцием

Жители п. Березник Виноградовского округа почти четверть века били в колокола из-за стронция в воде, ведь его превышение ведёт к рахиту и другим болячкам.



Но в 2023 году по проекту "Чистая вода" здесь построили новые очистные за 196,6 млн рублей.



Людям объявили: очищенная вода пойдет летом 2023 года.



Хлынули новые жалобы. И в апреле 2024 года Народный фронт выехал на место.



Сдали пробы из очистных и уличных колонок Березника на экспертизу. И пришли в настоящий шок! Норма стронция в воде превышена в 2,5 раза!



Ещё вопрос: зачем посёлку станция водоочистки на 490 м³/сутки, если "выхлоп" сооружения до сих пор составляет всего 70 м³/сутки, а многие дома и соцобъекты так и не подключены к новым очистным?



Народный фронт обратился в прокуратуру. Активисты-общественники просят проверить, почему жители до сих пор пьют плохую воду или всё ещё ждут подключения к очистным сооружениям, найти и наказать виновных.