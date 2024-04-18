В Виноградовском районе заблокирован проезд к двум пожарным гидрантам

Прокуратура Виноградовского района провела проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

Установлено, что у двух пожарных гидрантов, введенных в эксплуатацию в 2023 году, построенных в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Чистая вода», не обеспечено надлежащее техническое содержание подъездных путей.

Это препятствует забору воды в любое время года, противоречит требованиям пожарной безопасности, целям реализации национального проекта, ставит под угрозу жизнь, здоровье граждан и сохранность их имущества в случае пожара.

В этой связи прокурор обратился в суд об обязании администрации Виноградовского муниципального округа организовать подъездные пути к двум пожарным гидрантам, которое удовлетворено.

Исполнением решение суда находится на контроле прокурора.