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Прокуратура вернула в бюджет Поморья 2.5 млн рублей нецелевых расходов

Прокуратура Вилегодского района Архангельской области провела проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации национальных проектов.

В ходе проверки выявлены нарушения при реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», региональной программы Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)», в рамках исполнения которых в селе Ильинско-Подомское по муниципальному контракту построены водоочистные сооружения в питьевых целях.

Ход строительства объекта контролировался в соответствии с соответствующим муниципальным контрактом, цена которого составляет 5,4 млн рублей.

Однако, в нарушение требований законодательства, допущено завышение стоимости услуг строительного контроля в размере 2,5 млн рублей, что является нецелевым расходованием бюджетных средств.

В этой связи прокурором района внесено представление главе Вилегодского муниципального округа.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства нарушения устранены, 2,5 млн рублей возвращены в администрацию округа, а муниципалитетом – в областной бюджет.

30 октябрь 08:39 | : Скандалы

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