Коррупционеры Яковлев и Шестаков начали "тянуть срок"

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда оставлен без изменения приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 25.01.2023, которым бывшие заместитель председателя Правительства Архангельской области и министр строительства и архитектуры региона осуждены по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) к 2 годам 6 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства с лишением права занимать государственные должности субъекта Российской Федерации и должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 2 года и к штрафу в размере 200 тыс. руб. соответственно.

Установлено, что экс-чиновники с апреля по август 2019 г., использовав свои служебные полномочия, совершили действия, направленные на расторжение государственного контракта, заключенного по результатам проведения открытого конкурса по объекту «Корректировка проектной документации объекта «Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» с ценой 5,5 млн. руб. и проведение нового конкурса с обеспечением победы коммерческой организации, с которой заключен государственный контракт на сумму 10,2 млн. руб.

В результате указанных действий, совершенных в интересах знакомого бывшего заместителя председателя Правительства Архангельской области и этой коммерческой организации, бюджету Архангельской области причинен ущерб в сумме 4,7 млн. руб., а подрядчику, с которым расторгли контракт, – в сумме 115 607,29 руб.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности проверочной инстанцией отклонены.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.