В Северодвинске новые "чичиковы" из "Агроторга" получили условные сроки

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда от 13.01.2023, которым трое жителей областного центра признаны виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере).

Суд установил, что c 05.02.2019 по 27.05.2020 на территории г. Северодвинска супервайзер (директор всех торговых точек по г. Северодвинску) и два директора торговых точек, работая в ООО «Агроторг», фиктивно официально трудоустраивали знакомых и родственников на должности продавцов-кассиров, которые трудовую деятельность не осуществляли, получали за «мертвые души» заработную плату, которой распоряжались по своему усмотрению.

Общий ущерб от противоправных действий осужденных составил более 970 тыс. рублей.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет до 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком от 1 года до 2 лет 6 месяцев соответственно.

Гражданский иск ООО «Агроторг» удовлетворен в полном объеме, с злоумышленников взыскана сумма ущерба в солидарном порядке.

Апелляционные жалобы осужденных и их защитников о невиновности и о суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.