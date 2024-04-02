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Прокуратура Архангельска завалена исками по дорогам к участкам для многодетных

Решением Соломбальского районного суда г. Архангельска удовлетворены исковые требования прокурора г. Архангельска  о возложении
 на администрацию ГО «Город Архангельск» обязанности  по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, расположенным по улицам Совхозной, Расчалка 4-я линия, Маслова, КИЗ «Лето», по Маймаксанскому шоссе в г. Архангельске, которые подлежат бесплатному предоставлению в собственность многодетным семьям.

Ранее аналогичные требования прокурора удовлетворены решением Исакогорского районного суда г. Архангельска в отношении земельных участков, расположенных по улицам Цигломенской, Севстрой, Комбинатовской, Дорожников и Дальней в г. Архангельске.

Наличие проектно-сметной документации на строительство указанных подъездных автомобильных дорог и проездов к земельным участкам позволит органу местного самоуправления подать заявку в адресную областную инвестиционную программу в целях получения дополнительного финансирования на обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям.

В настоящий момент ожидают получения земельных участков на территории города Архангельска более двух тысяч многодетных семей.

(фото с https://dzen.ru) 

22 апрель 12:23 | : Скандалы

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